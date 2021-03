El acusado de matar a David Carragal dice no pensó que la patada le mataría y que este le amenazó con rajarle

Le mataron de una patada en la cabeza por no tener tabaco, por un gesto. Jorge C.C., el acusado de provocar la muerte del profesor David Carragal con una fuerte patada en la cabeza en el barrio ovetense de La Florida, en 2019, ha asegurado este lunes que "es inocente" y, tras admitir que estaba borracho, ha afirmado que la víctima les amenazó a él y a sus amigos "con rajarles", por lo que él "sólo quería empujarle y salir corriendo". Sí le dio una patada pero fue defensiva aunque David no portara ningún objeto para rajarle. Las palabras de Jorge, que ahora dice que nunca pensó que la patada causara la muerte a David no se mostraba tan apesadumbrado en sus mensajes el día después de los hechos. "Le di una patada y nos fuimos; a sobar; amigo jajaja; a ver si para la siguiente nos deja marchar". Esos fueron los mensajes que envío J. C. C. a sus amigos los días posteriores a la agresión del maestro cudillerense de 33 años, David Carragal, en la última jornada de las fiestas de La Florida de 2019. Ahora dice que su intención no fue matarle y que no le dio una patada estando ya David en el suelo. "Mi intención no era que David cayese al suelo, no recuerdo dónde le di la patada, pero solo lo hice para salir corriendo", ha señalado Jorge.