Un presunto escort, supuesto amante de la mujer de Mainat, detenido a las puertas de su casa en Barcelona

El caso Mainat no deja de sumar elementos escabrosos a su paso y se ha convertido ya en un acontecimiento que copa las noticias televisivas. Todo comenzó cuando salió a la luz el posible intento de asesinato de Mainat a manos de su mujer. El famoso productor televisivo y miembro de la Trinca siempre ha estado convencido de que su mujer había intentado matarle y así se lo comentó a su niñera tras superar un coma inducido. Su mujer también ha sido acusada de intentar cobrar cheques de manera fraudulenta y se encuentra en libertad porque el juez no ve indicios de fuga o destrucción de pruebas. "Esto pasó hace tres meses. No vamos a hacer declaraciones y solo decirte que la investigación sigue en pie", ha dicho Mainat. Su hijo ha emitido un comunicado destacado por Sálvame en el que señala que han ocurrido cosas terribles que avergüenzan a la familia.