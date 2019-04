Prisión provisional comunicada y sin fianza para el violador de Barcelona

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el violador del Raval, que se ha acogido a su derecho a no declarar en los juzgados.

Un suspiro de alivio para muchas . El principal sospechoso de la agresión sexual se ha acogido a su derecho a no declarar pero se ha determinado para él prisión provisional comunicada y sin fianza. El detenido, un mendigo de nacionalidad francesa, había provocado distintos incendios y se había enfrentado a los vecinos que, temerosos, habían decidido vigilarlo por su cuenta. El agresor se ensañó con su víctima, a la que también arrancó una oreja de un mordisco. Los vecinos de la calle Robador, cerca de El Raval en Barcelona, habían denunciado varias veces en la última semana la presencia de un hombre conflictivo en la zona. Según, la asociación de vecinos ILLA RP, el detenido por presuntamente violar a una mujer el pasado viernes de madrugada había provocado varios incendios, cortado el cableado y se había enfrentado con los vecinos y policías.

Pese a las críticas recibidas, los Mossos han justificado su actuación destacando que la violación brutal no se podía prever. "Culpamos a la ley y a la falta de efectivos", ha dejado claro Toni Castejón, del sindicatos de los Mossos, sin dejar de destacar que el hombre había sido detenido por quemar contenedores, pero no se le podía retener y se le había puesto en libertad. "Necesitamos una policía de barrio, pero nos faltan recursos". Al detenido se le llevó incluso al hospital y los médicos no vieron nada raro, se defienden.