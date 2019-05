El profesor que publicó vídeos de apoyo a ‘La Manada’, detenido por violencia machista

No es la primera vez que le arrestan

Esta no es su primera detención. Ya en junio del año pasado fue también arrestado. En esta ocasión, por agredir a dos agentes de la Policía Nacional tras un altercado relacionado con el estacionamiento de su vehículo. Concretamente, se produjo cuando un policía fue a advertirle de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los automóviles no funcionaban debido a los inhibidores de señal.