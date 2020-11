El profesor de un colegio de Vizcaya que abusó sexualmente de un exalumno no ingresará en prisión

El profesor riojano de colegio de Gaztelueta, de la localidad vizcaína de Leioa, que fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel por abusos sexuales continuados a un ex alumno, cuando era menor, entre los años 2008 y 2010, no entrará en prisión tal y como pidió la víctima.

El alumno solicitó, entonces, al órgano jurisdiccional vizcaíno que decretara el ingreso inmediato en prisión del condenado porque "sería comprensible que un pederasta condenado en sentencia firme" del TS no entrara en la cárcel, según explicó la familia de la víctima. A su juicio, "la alarma social" causada por la rebaja de la condena al encausado no podría verse aumentada por su puesta en libertad. Sin embargo, la Audiencia vizcaína ha desestimado su solicitud ya que, para entrar en prisión, la pena debe ser superior a los dos años, si el procesado no tiene antecedentes y no hay riesgo de que reincida, según han informado a Europa Press fuentes del TSJPV.