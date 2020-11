90 propuestas de sanción por manifestarse sin mascarilla en Valencia: convocada por Policías por la Libertad

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha planteado 90 propuestas de sanción a participantes en una manifestación este sábado en Valencia por incumplir normas sanitarias contra la covid-19 y poner en riesgo la salud de las personas, ya que muchos asistentes no llevaban mascarilla.

La manifestación, convocada por el colectivo "Policías por la libertad" bajo el título "Marcha por la libertad", había sido comunicada a la Delegación del Gobierno y tenía los permisos para celebrarse, si bien cuando llegó a la calle Colón muchos participantes no llevaban la mascarilla, pese a que en el cartel de la convocatoria se pedía que quienes no estuvieran "exentos" acudieran con ella .

Sancionadas 60 personas en Avilés y 15 en Gijón

Los agentes sancionaron a 23 personas por no cumplir el cierre perimetral del municipio de Avilés, a otras tres por no respetar el toque de queda, a 32 por no hacer uso de la mascarilla y a dos más 2 por fumar sin mantener la distancia.