La luchadora de artes marciales mixtas Rachael Ostovich logró escapar de Arnold Berdon, su agresor, su marido y también luchador de la UFC, saltando desnuda desde un balcón. El diario 'Hawaii News Now' ha publicado los sonidos de la desesperada petición de socorro y clemencia de Rachael.

"Arnold Berdon me golpeó repetidamente en la cabeza, en la cara, en las costillas. Me tiró al suelo. Me quedé sin respiración y tuve que huir por el balcón mientras escupía sangre, vomitaba y tenía el hueso orbital roto", contó Rachael.