Las imágenes de la resaca de la gota fría en las playas del Mar Menor: banderas rojas y agua con bacterias

Es la imagen de las resaca de la gota fría . Una imagen que duele, ahora que los habitantes conviven sin ser protagonistas de las portadas.. Hace tres semanas el Mar Menor era la imagen del verano, ahora es un espectro, Mucho barro y una agua en la que el nivel de bacterias es alto. De hecho, no es apta para el baño por lo que aún sigue ondeando la bandera roja. Aunque algunos se resistan a la evidencia y no renuncien a un chapuzón porque los termómetros no entienden de banderas rojas.