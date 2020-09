Dos extrabajadoras confirman las imágenes de la residencia de Lliria: "Les dejaban morir solos"

Los nuevos testimonios son duros. Hablan de ancianos que mueren solos, de caos, de ancianos que se quedan sin comer y lo peor, de una alarmante falta de humanidad. Porque denuncian que a algunos ancianos los dejaron morir solos después de horas agonizando. Las dos extrabajadoras, que ya han declarado, cuentan por ejemplo que las caídas de ancianos eran constantes y que mover o no a los dependientes de sus sillas quedaba a expensas de si los trabajadores tenían o no tiempo. Todo propiciado, dicen, por una falta de personal evidente y que nunca detectaron las inspecciones. Me dio mucha pena cuando los veía morir solos", confiesan. Y critican que las inspecciones no captaron "porque no les ha dado la gana, ir a pasearse y ver por encima del hombro no ves nada ahí hay que estar". De hecho, una de las extrabajadoras confima que no pudo aguantar más y dejó el trabajo.