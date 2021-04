Sanidad apunta a la cepa británica en el caso de la mujer aislada con sospechas de la variante india en Valencia

La Conselleria de Sanidad han explicado que se investiga si corresponde a la cepa india porque la hermana de la afectada ha viajado a ese país. No obstante, han recalcado que "no hay aún constatación clínica de qué cepa es".

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que se tenía la sospecha pero " no confirmación, y hasta que no se haga la secuenciación genómica no hay más información".