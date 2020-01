Secuestran a un niño de 12 años de Badalona: se lo llevaron y asesinaron a cuatro miembros de su familia

Los hechos pasaron el 2 de diciembre. El niño fue con su madre, Carina Chinchilla, a visitar su país, y un día unos delincuentes entraron en su casa para robarlos. Según ha declarado la madre a medios locales, todavía no ha recibido ninguna llamada ni información de los asaltantes sobre Enoc: "estoy desesperada". Carina afirma que la familia no debía dinero a nadie , que los asaltantes solo les "querían robar" y que han matado a sus familiares para llevarse todo lo que tenían.

Carina Chinchilla afirma que no volverá a Badalona hasta que no se reúna con su hijo, que cursaba primero de la ESO en el instituto escuela Rafael Alberti de Badalona:"no volveré sin respuestas".