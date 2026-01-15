Redacción Cataluña 15 ENE 2026 - 05:30h.

La madre de la menor, que fue vista por última vez el 10 de noviembre, denunció a su expareja ante los Mossos d'Esquadra por sustracción de menores

El caso recuerda al de Gina, la niña de 5 años localizada en Italia tras ser sustraída por su padre

BarcelonaDos meses han pasado desde que Abigail trate de encontrar sin éxito a Athina, su hija de siete años que fue vista por última vez junto a su padre en la estación de Sants de Barcelona. Esta situación recuerda a la de Gina, la pequeña de 5 años que finalmente fue localizada en Italia. Aunque en este caso, la angustia de la madre empezó el pasado 10 de noviembre tras denunciar previamente a su expareja por violencia y amenazas.

"Me pidió que le diese la custodia exclusiva de la niña para él, que cambiase su empadronamiento y de colegio. Yo me negué y entonces me amenazó", explica Abigail a Informativos Telecinco, quien interpuso ese mismo día una denuncia por violencia de género contra el padre de su hija.

"Me dieron cita y fue un juicio rápido. El padre negó todo, pero me dieron la custodia exclusiva de Athina, una orden de alejamiento de 500 metros y ningún régimen de visitas para el padre", añade Abigail sobre un asunto por el que deberán comparecer el próximo 26 de enero ante el juez. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar: "Los abogados hablaron entre ellos, de que el padre tiene que dejar al colegio la niña y que la madre lo recogería a las 17:00 horas".

La madre de Athina, sobre el padre: "Me amenazó"

Esta situación hizo saltar al día siguiente todas las alarmas al descubrir que Athina no llegó a acudir al centro educativo. "Notaba algo raro de él. Estuve mirando a ver si la niña estaba en el colegio y resulta que no estaba", admite la madre de la pequeña de siete años. Tras ese momento, Abigail acudió a los Mossos d'Esquadra para denunciar a su exnovio por sustracción de menores.

Desde la desaparición, todos son incógnitas: "El padre me bloqueó por todos lados. Le envié un correo de que por favor dejase a la niña, pero no me contestó. Desde ahí no sé nada". Por otro lado, la madre de Athina afirma que la pequeña habría sido vista por última vez en la estación de Sants: "Estaba con su padre, con la mujer actual y con un niño de un año".

Según explica la familia, Athina es de complexión delgada y tiene ojos y pelo oscuro: "A nivel de carácter es muy amable, cariñosa y sociable. Siempre decía 'mamá, no te preocupes que voy a hablar con papá para que no haga daño, no te grite y no te pegue". Un caso que desde el 10 de noviembre mantiene a la familia en vilo.

"Hay posibilidades de que la niña esté fuera de España"

"Sigo buscando a mi niña. Hay posibilidades de que la niña esté fuera de España. No puedo estar en depresión, e intento distraerme y enfocarme en el trabajo", culmina Abigail sobre una desaparición que recuerda a la de Gina, la niña de 5 años de El Prat que el padre no devolvió a su madre y que la policía encontró en Nápoles (Italia).

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para localizar a Gina, cuyo padre debía haberla devuelto a la madre el fin de semana de los días 13 y 14 de diciembre, tras el régimen de visitas establecido judicialmente. Facundo, el padre no devolvió a la pequeña en el punto de encuentro acordado tras un régimen de visitas establecido judicialmente.

La familia ante esta situación con la menor, en paradero desconocido junto a su progenitor alertó a los Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat. Además interpuso una denuncia contra el padre,quien tiene pendiente un juicio por maltratos a su expareja, madre de Gina.