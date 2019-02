Las setas que pudieron provocar la muerte de una mujer en Valencia proceden de China

Juan Antonio Valbuena, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, ha explicado a ' La Nueva Crónica ' que dicha compañía no ha recibido nunca sanción alguna y que: "La empresa había recibido más setas de la misma especie que habría ocasionado el problema y, motu propio, ha decidido inmovilizarlas, dejarlas paralizadas en la industria y; de este modo no ha sido necesario que la autoridad sanitaria tuviera que intervenir la mercancía hasta que se resuelva si se puede o no distribuir".