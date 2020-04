Sevilla no renuncia a la Feria de Abril pese al confinamiento y engalana sus balcones

Este año la feria se celebra a domicilio. Caseta improvisada en el jardín a la que no le falta detalle, ni cante, ni baile, y eso que la fiesta no ha hecho más que empezar. Si no se encienden las más de 200.000 bombillas del Real, no quiere decir que en Sevilla no vayan a celebrarlo, aunque sea en cuarentena.