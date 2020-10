El síndrome de la cara vacía: cuando echamos de menos llevar mascarilla

¿Han oído hablar del 'síndrome de la cara vacía' ? De dejarnos la mascarilla en cualquier sitio hemos pasado, después de meses de llevarla, a sentirnos raros sin ella. No son pocos, además, los que afirman que con ello estamos perdiendo nuestra identidad . Algo que, según expertos en el tema, se puede manifestar con gestos de inseguridad.

Muchos se han adaptado a ellas y es un elemento indispensable en el día a día. “Yo salgo y tal como salgo me la pongo”, “ya no me siento ni rara”, “poco a poco nos vamos acostumbrando”… son comentarios de quienes sí cumplen con las medidas de protección frente al coronavirus.