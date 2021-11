"El peor día de mi vida": el relato del guardia civil que arrebató al pequeño Álex de los brazos de Almeida

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Lardero que localizaron al pequeño Álex en brazos de su presunto asesino , Francisco Javier Almeida , nunca olvidarán lo vivido . Hicieron todo lo que estaba en su mano para salvar la vida del niño, aunque no fue suficiente. Todos quedaron consternados y aún no se han repuesto.

" He visto de todo pero esto es lo peor, sin duda. El peor día de mi vida", ha indicado este martes, en declaraciones a El Mundo , el guardia civil de la Brigada de Seguridad Ciudadana que practicó maniobras de reanimación al menor para tratar de salvarle. Él mismo arrebató al niño de los brazos de Almeida tras sorprenderle en el rellano del segundo piso cuando intentaba huir.

Los esfuerzos de los sanitarios resultaron inútiles. Las maniobras de reanimación practicadas fueron incesantes pero ya no había nada que hacer , según confiesa el agente sobre una experiencia a la que hubiera deseado no enfrentarse nunca. Tanto él como sus compañeros quebraron por momentos.

Francisco Javier Almeida se mostró "impasible" mientras se intentaba reanimar al menor, según el agente de la Guardia Civil. El presunto asesino del niño, para el que el juez ha decretado prisión provisional sin fianza, no opuso resistencia en su detención. No habló en ningún momento, al igual que ante las autoridades judiciales, acogiéndose a su derecho a no declarar.