Los tres jóvenes afganos acusados falsamente de violación en Murcia: "Ha sido un infierno que no entendemos"

El infierno judicial comenzó en la Nochevieja de 2019 en un pub de Murcia. Allí conocieron a tres chicas estadounidenses de 18, 20 y 24 años. Hubo sexo. Y una amistosa despedida en la estación de autobuses. En las imágenes de esta despedida se les ve aún vestidos con ropa de nochevieja. El adiós es efusivo. Ellos se marcharon a descansar a cas, pero ellas se dirigieron al juzgado a presentar una denuncia por violación. Johannes aún no puede creer que todo haya terminado. "No sé cómo explicar que todas las noches no he podido dormir y como me siento".