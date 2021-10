El indigente que encontró las piernas de la mujer descuartizada en Torrevieja: "No me creo que fueran reales"

La voz de alarma la dio él, buscaba algo de utilidad en un contenedor. Pero se encontró con algo que no olvidará en la vida. Unas piernas de mujer que casi provocaron que se desmayara. "Vi una caja de madero, la quité y encontré unas piernas pequeñas de mujer, hoy todavía no lo entiendo, no pensaba que fueran reales". Con ayuda de otras personas que pasaban por allí se avisó a la Guardia Civil y empezó el rastreo de restos humanos, de mujer, en los depósitos de basura. Ella se llamaba Maija, finlandesa, 68 años.