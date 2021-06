Juana Rivas entra en prisión: "Esta condena es para mis hijos"

Fue condenada a dos años y medio de prisión por ocultar a sus hijos durante un mes a su padre

Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en 2016 con sus dos hijos de Italia --donde tenían fijada su residencia habitual-- para huir de unos supuestos malos tratos que fueron archivados

Su defensa ha solicitado al Gobierno el indulto total para ella, cuyos trámites ya han comenzado.

Juana Rivas ha entrado en prisión a las diez de la mañana en el CIS “Matilde Cantos” de Granada para cumplir su condena de dos años y medio de prisión por ocultar a sus hijos durante un mes a su padre, al que acusaba de maltrato, en el verano de 2017. Rivas entra en prisión mientras la Audiencia Provincial estudia su recurso pidiendo esperar un posible indulto en libertad, según ha adelantado la cadena Ser.

Su defensa ha asegurado que utilizará todas las vías legales para que esta situación dure el menor tiempo posible, especialmente la estimación de nuestro recurso contra el citado Auto, la clasificación en tercer grado penitenciario y la concesión del indulto total.

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) condenó a Juana Rivas a dos años y seis meses de prisión un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en 2016 con sus dos hijos de Italia --donde tenían fijada su residencia habitual-- para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores, si bien la justicia italiana ha ido archivado las distintas denuncias. Su defensa ha solicitado al Gobierno el indulto total para ella, cuyos trámites ya han comenzado.

Por su parte, Juana Rivas ha enviado un comunicado. "Quiero agradecer las numerosas muestras de cariño que he recibido en estos días. De mis seres queridos y de muchas personas, algunas organizadas y otras desconocidas, que me han ayudado y dado ánimos. Y ello me da las fuerzas que necesito para seguir. Nunca voy a dejar de luchar por mis hijos. Estos son momentos muy difíciles. Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente está condena es para mis hijos. Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer".

Rivas continúa. "Por muy duro que sea entrar en la cárcel, para mí, los momentos más terribles de mi vida han sido los que en numerosas ocasiones os he narrado y cuando no tuve más remedio que entregar a mis hijos al Sr. Arcuri. La justicia así me lo exigió. Pero en cambio, mi denuncia por maltrato contra el Sr. Arcuri estuvo 13 meses guardada en un cajón. Para después de 30 meses más, ser archivada sin escucharme siquiera.

"Tengo fe en que le Gobierno me conceda el indulto"