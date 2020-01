"Mañana entraré en sedación profunda": el terrible adiós de un futbolista al despedirse de los que le quieren

A finales de 2019, Custodero compartió una carta en la red social en la que confesaba que no podía más. "Llegamos a la batalla final. Somos él y yo, el uno contra el otro. Le miro a la cara. Entiendo que la energía con la que le he alimentado se ha hecho fuerte, pero yo ya estoy cansado. Decidí pasar las fiestas lejos de las redes sociales, pero al lado de las personas más importantes para mí. Ahora que han terminado, y junto a ellos con el último grano de fuerza que me quedaba, decidí que no puedo aguantar más el dolor físico y el sufrimiento sobre lo que el destino tiene preparado para mí”, escribe.