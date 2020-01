Quién es Giovanni Custodero: el emotivo mensaje de su familia para recordar su ‘ama la vida’

"Llegamos a la batalla final. Somos él y yo, el uno contra el otro. Le miro a la cara. Entiendo que la energía con la que le he alimentado se ha hecho fuerte, pero yo ya estoy cansado. Decidí pasar las fiestas lejos de las redes sociales, pero al lado de las personas más importantes para mí. Ahora que han terminado, y junto a ellos, con el último grano de fuerza que me quedaba, decidí que no puedo aguantar más el dolor físico y el sufrimiento sobre lo que el destino tiene preparado para mí”. “Estoy al límite de mis fuerzas. Mañana entraré en sedación profunda y podré aliviar mi malestar. Espero haber ayudado a mucha gente. Por eso quiero, por última vez, agradecer por lo que habéis sido, sois y seréis siempre: mi fuerza”, escribió en Facebook, en un duro y desgarrador mensaje que se ha propagado desde las redes a multitud de medios internacionales.