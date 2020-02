El testimonio del investigador que descubrió al 'canibal de Ventas', un año después del horror

El investigador que descubrió lo sucedido nos ha contado como pudieron hacer frente a este horrible crimen . Tiene grabada la cara del joven que abrió la puerta de la casa, Alberto, el hijo de la mujer desaparecida. “Abre la puerta y hace algo que no esperábamos, correr muy rápido hacia la cocina. La intuición policial nos dice que algo está pasando” cuenta el policía.

Cuando el agente le preguntó al joven por su madre, este contestó que no salía porque estaba muerta. Estaba ante un asesino pero no podía imaginarse lo que escondía en su propia casa. “En la segunda habitación es donde me encuentro el horror, múltiples restos humanos encima de la cama, en una caseta de perro, en el salón había táperes y hasta un plato con sangre y un tenedor". Son las duras palabras del policía que lo vivió en primera persona. También encontraron más carne humana en el horno, por lo que se deduce que guisó diferentes platos tras diseccionar y limpiar el cadáver de su ascendiente.