Vegetariana arrepentida: se engancha a la carne al comer una hamburguesa tras 30 años de vegetarianismo

Así, esta mujer se engachó a la carne, tras probar una hamburguesa en su trabajo, aunque no fue hasta un tiempo después cuando comenzó con la carne de cerdo y aves de corral, admitiendo sentirse "genial" después de comer carne de vaca y cordero: "Me sentí más saludable porque le estaba dando a mi cuerpo lo que necesitaba", afirmaba Jonas.

De esta forma, Jonas y su marido Stuart llevan ocho años al frente de Jonai Farms y Meatsmithsy asegura que allí no utilizan productos químicos nocivos en sus prácticas agrícolas y que los animales viven como si no estuvieran en una granja: "Algunas personas trazarán una línea ética de que matar es malo", dijo. "Pero yo no pienso eso, no creo que matar a un animal para el consumo no sea ético si éste tiene una buena vida", explica.