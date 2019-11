La víctima de la Manada en Pozoblanco reafirma de forma "clara" y "contundente" los abusos sexuales

La acusación particular, además, han asegurado que la joven ha sido "contundente", aunque también ha admitido que en un primer momento no recordaba lo ocurrido en el coche, pero posteriormente fue consciente de los hechos cuando vio la grabación de vídeo.

Apoyo en las calles y condena a la violencia machista

Al respecto, las mujeres han lanzado distintas soflamas destacando que la víctima "no está sola, aquí está tu manada", a la vez que han subrayado que "no es un caso aislado, que esto se llama patriarcado". De este modo, han condenado "todas las violencias machistas y que nos encontramos con una justicia patriarcal, que no es consciente de que hay muchas formas de intimidación y violencia por el simple hecho de ser mujer".