El conmovedor alegato de Anabel antes de morir por un cáncer raro: "Dedicad más dinero a la investigación"

“Soy el primer caso en España en un cáncer de ovario bastante raro, que no se ha podido encontrar tratamiento para ello. Así que, por favor, insto a que se dedique más dinero a la investigación y a que los hospitales hagan las pruebas con más eficiencia y no tardar mes y medio en hacerme un TAC donde se comprobó que no me estaba funcionando el tratamiento, y casi no hubo margen de reacción”, contaba Anabel en la grabación, exponiendo la gravedad de su caso, las dificultades que se encontró y la lentitud con la que fue asistida.