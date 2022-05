Violación grupal en Granada: cuatro hombres agreden sexualmente a una joven a la salida de una discoteca

Rusia no frena sus ataques en la maltrecha región del Donbás

Rusia no frena sus ataques en la maltrecha región del Donbás

Rusia no frena sus ataques en la maltrecha región del Donbás

Además, el medio de comunicación ha asegurado que la investigación no está resultando fácil a los agentes de la Policía Nacional. Según se ha podido conocer, la víctima no logró identificar la matrícula del coche donde fue trasladada y tampoco conoce la identidad de los supuestos violadores ya que no los conocía.