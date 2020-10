Los 'vuelos a ninguna parte', una alternativa a las restricciones aéreas: el origen y el destino del viaje es el mismo

Aunque eso sí no exento de críticas por su impacto ecológico. Por cierto, si se preguntan por qué no salen del país y por qué no llevan mascarilla ni dentro del avión, dos datos: desde marzo y, como mínimo, hasta mediados de diciembre no se permite la salida de residentes ni la entrada de turistas a Australia, salvo desde algunos países de Oceanía. La incidencia del virus es de 15 positivos y ningún muerto en las últimas 24 horas.