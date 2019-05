Así te afectará el veto de Google a Huawei

Aunque desde Google y Huawei han asegurado que el veto de la primera compañía sobre la marca china no tendrá efectos sobre los terminales ya existentes o en stock a corto plazo, sí que tendrá consecuencias en un futuro en tablets y móviles .

La decisión de no transferir hardware, software y servicios técnicos de Google, que viene propiciada por la escalada de tensión entre la Administración de Donald Trump y la firma asiática, dará como resultado la obsolescencia temprana de los dispositivos.

Y es que, con este movimiento, los dispositivos Huawei no tendrán acceso a Google Play, lo que implica no poder descargar aplicaciones tan comunes como WhatsApp, Instagram o Facebook . Asimismo tampoco podrán recibir actualizaciones de las mismas ni tampoco del sistema operativo Android, el cual seguirá en pie gracias a los códigos abiertos pero quedará obsoleto en poco tiempo.

En la misma línea, la compañía estadounidense también quitará los servicios de Gmail o Google Drive de los dispositivos Huawei . Eso sí, según han explicado ambas partes, los móviles y tablets actuales no se verían afectados.

Por otra parte, la tecnológica china tiene desarrollado un sistema operativo propio para evitar así el veto de Google. No obstante, esta no sería una solución al completo ya que muchas aplicaciones no estarían disponibles en la tienda virtual de Huawei.