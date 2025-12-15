Pedro Sánchez sale en defensa de la ley del aborto

Esperanza Buitrago 15 DIC 2025 - 11:49h.

El presidente tiene "convicción y energía" para seguir aguantando más campañas "mentiras y fango"

Pedro Sánchez admite "errores" en los casos de abusos y corrupción pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año. Lo hace antes de lo habitual y en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

Sánchez presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.

Ya este domingo, el presidente ha expresado su intención de seguir gobernando a pesar del temporal y a pesar de contar cada vez con menos apoyos parlamentarios. El jefe del Ejecutivo ha admitido "errores" pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno".

En cuanto a la situación parlamentaria del Gobierno, el PNV, uno de sus socios más fieles, ya ha dicho que "o PSOE consigue detener la hemorragia" o Pedro Sánchez tendrá que plantearse convocar elecciones. Eso sin contar con la ruptura de Junts de hace semanas y si la exigencia de su socio de Gobierno, Sumar, que exige una remodelación del gabinete.