Comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance de 2025, en directo: buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras"
El presidente tiene "convicción y energía" para seguir aguantando más campañas "mentiras y fango"
Pedro Sánchez admite "errores" en los casos de abusos y corrupción pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año. Lo hace antes de lo habitual y en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.
Sánchez presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.
Ya este domingo, el presidente ha expresado su intención de seguir gobernando a pesar del temporal y a pesar de contar cada vez con menos apoyos parlamentarios. El jefe del Ejecutivo ha admitido "errores" pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno".
En cuanto a la situación parlamentaria del Gobierno, el PNV, uno de sus socios más fieles, ya ha dicho que "o PSOE consigue detener la hemorragia" o Pedro Sánchez tendrá que plantearse convocar elecciones. Eso sin contar con la ruptura de Junts de hace semanas y si la exigencia de su socio de Gobierno, Sumar, que exige una remodelación del gabinete.
Momentos clave
Pedro Sánchez sale en defensa de la ley del aborto
El presidente del Gobierno asegura que no se permitirá que comunidades autónomas como la de Madrid no cumpla con la ley del aborto.
Sánchez buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras"
El Gobierno va a buscar apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras" para seguir legislando, ha asegurado el presidente.
Pedro Sánchez aguntará más "campañas de acoso personal, mentiras y fango"
El presidente del Gobierno ha insistido en que hay que "defender la democracia" y que aguantará más "campañas de acoso personal, mentiras y fango".
"La corrupción sistémica acabó con la salida del Gobierno del PP"
"La corrupción sistémica acabó con la salida del Gobierno del PP en 2018", ha señalado Sánchez. La corrupción, ha denunciado, sigue instalada en el PP que acabó con Pablo Casado y puso a Alberto Feijóo en el poder.
Sánchez insiste en el compromiso de su partido con el feminismo
El presidente señala que el acoso no tiene siglas, pero sí las tiene la lucha contra el acoso.
Sánchez ha destacado el compromiso de su partido el primero en legislar la igualdad salarial, para defender el derecho de las mujeres al aborto...
Sánchez: "El compromiso del Gobierno y del PSOE con el feminismo es absoluto"
El presidente ha empezado señalado el "compromiso del Gobierno y del PSOE con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización política que ha actuado frente al acoso con total transparencia, animando a denunciar".
Comienza la comparecencia del presidente
Comienza la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Félix Bolaños y Óscar López
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar López, acompañan este lunes al presidente en su comparecencia de balance del año.
La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró mordidas por mediar en cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si laexmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso se repartieron mordidas a cambio de mediar en hasta cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI.Ir a la noticia
El caso Leire Díez y otras tramas corruptas
El caso Leire Díez es la última presunta trama de corrupción que salpica al PSOE. La semana pasada la Audiencia Nacional dejó en libertad con medidas cautelares de la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
Mientras tanto, siguen en prisión provisional sin fianza el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.
Quién es quién en el 'me too' que convulsiona al PSOE
La caída del exasesor de Moncloa Paco Salazar acusado de acoso sexual ha dado inicio a ungoteo de denuncias y dimisiones de dirigentes y cargos a distintos niveles del PSOE, que ha garantizado que reforzará susprotocolos y será implacable con estos comportamientos.Ir a la noticia
Los casos de acoso sexual hacen mella en el PSOE
Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia".
Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez.
Una comparecencia antes de lo habitual
Este 2025, el jefe del Ejecutivo hace balance del curso político antes de lo habitual. Tradicionalmente lo hacía en los últimos días del año, sin embargo, en un años de dificultades para el Gobierno de coalición y para el PSOE, el presidente ha adelantado esta comparecencia a mediados de diciembre.
El presidente del Gobierno hace balance del año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.
En la comparecencia Sánchez efectuará un balance del curso político y presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.