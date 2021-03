¿Cómo usar Whatsapp en varios dispositivos?

Además, una de las grandes ventajas de esta mejora es que no será necesario que nuestro smartphone esté encendido para que la sesión funcione en otro dispositivo, algo que, a día de hoy no sucede: por ejemplo, a día de hoy, una sesión de WhatsApp abierta en un ordenador deja de funcionar si nuestro terminal se apaga. Esto es así porque es necesaria la sincronización con nuestra cuenta a través del dispositivo principal (nuestro teléfono), siendo necesario que esté encendido y con conexión a Internet para que el servicio no se vea interrumpido.



Según explica el portal WABetaInfo, estas serán las dos formas de usar WhatsApp en varios dispositivos: