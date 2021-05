Cuello de WhatsApp, ojo seco o pulgar atascado: las dolencias de estar enganchados a las pantallas

Cuello de WhatsApp: qué es y cómo evitar esta dolencia

El cuello de WhatsApp es una de esas dolencias del siglo XXI que se asocian al uso excesivo del móvil. No es la única en su especie: existen otras como el síndrome del ojo seco o el del pulgar atascado. Consiste en un dolor en la zona cervical que puede aparecer cuando pasamos más de dos horas al día utilizando nuestro terminal.

El motivo de este dolor es lógico: cuando pasamos demasiado tiempo en una postura que no resulta natural para nuestro cuerpo, es normal que las articulaciones y la musculatura se resientan. Debemos hacer un esfuerzo constante que, a veces, se vuelve invisible, para poder mantener estas posturas durante largo tiempo. A ello se suma el hecho de que, cuando reducimos la movilidad de nuestro cuello por mantenerlo muchas horas al día en la misma postura, la musculatura se debilita, generándose un círculo vicioso que debemos romper.

Pulgar atascado o síndrome del ojo seco

Del mismo modo, atender a la pantalla de forma constante (no solo la del móvil), unido a la polución y a la iluminación y climatización artificial de los espacios cerrados, puede provocar problemas de visión como una alteración en la producción de lágrimas. La consecuencia es una mayor tendencia a la irritación ocular, con picores y sequedad. Para evitarlo, lo mejor es reducir nuestra exposición a este tipo de elementos y hacer descansos cada cierto tiempo. Además, conviene no acercar demasiado la vista a cualquier tipo de pantalla y, aunque pueda parecer obvio, no olvidarnos de parpadear con frecuencia: cuando nos exponemos a una pantalla tendemos a hacerlo menos.