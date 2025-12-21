Último día para comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025: hasta qué hora se puede adquirir un número

El último día para comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 es el domingo 21 de diciembre, hasta las 22:00 horas

Estos son los casos en los que se puede suspender el Sorteo de la Lotería de Navidad

El sorteo será el 22 de diciembre de 2025, pero para los rezagados la fecha clave es otra: el último día para comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 es el domingo 21 de diciembre, hasta las 22:00 horas, tanto para boletos físicos como electrónicos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las administraciones físicas no tienen por qué mantenerse abiertas hasta dicha fecha y hora límite. De este modo, tanto la venta física, como online en estos establecimientos autorizados está limitada a la fecha en que bajen la persiana. Es conveniente informarse en cada caso, pues los horarios de cada administración pueden variar. En cualquier caso, la venta online en la web oficial de SELAE sí que se mantiene abierta hasta las citadas 22.00 horas, por lo que hay alternativas mientras estemos dentro del periodo de venta.

Y si un número no se vende… ¿desaparece del sorteo?

No. Los décimos que nadie compra no se destruyen ni se “retiran” del bombo. Se quedan dentro del sistema, pero sin dueño. De esta manera, los décimos de lotería que no se venden permanecen en posesión de la entidad emisora, que en España es Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Estos décimos, aunque participan en el sorteo, no tienen propietarios.

La pregunta delicada es qué pasa si uno de esos números “huérfanos” resulta premiado. Los premios correspondientes no se reparten entre los jugadores, sino que se destinan al Tesoro Público, representando un ingreso directo para Hacienda y que este es también el destino de los premios no reclamados en el plazo de tres meses tras el sorteo. Sin ir más lejos, existe un precedente histórico en el año 1931, cuando el 24.717 ganó el sorteo y el premio se quedó íntegro en el Ministerio de Hacienda.

La base legal de todo esto está en la Instrucción General de Loterías. Su artículo 9 establece que «los billetes sobrantes por falta de venta pasan a la Hacienda pública» y describe cómo las administraciones devuelven esos billetes a Loterías, que los inmoviliza y los registra como sobrantes: si alguno obtiene el Gordo, «el importe completo queda dentro de las cuentas públicas, sin que intervenga ningún tercero».

En la práctica, los números que no se venden funcionan como una especie de colchón de recaudación: no reducen los premios anunciados, sino que concentran en el Estado los importes ligados a esos décimos sin dueño y a los premios que se quedan sin cobrar.

Así que, si estás pensando en esperar “al último minuto” para comprar, la fotografía de 2025 es muy concreta: tienes hasta las 22:00 del 21 de diciembre para entrar en el bombo y, si dejas pasar ese límite, tu número nunca existirá como tal… pero los que nadie quiera seguirán dentro del sorteo, listos para engordar las arcas de Hacienda.