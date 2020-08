Los datos de 235 millones de usuarios de redes sociales, expuestos en la red por una filtración

Medidas de precaución a tomar

Las empresas que tiene bases de datos en la nube deberían asegurarse de que el acceso a esta información no esté al alcance de cualquiera. Es importante que se tomen medidas de seguridad para que esos datos no queden expuestos. En este sentido es fundamental contar con un equipo de ciberseguridad que se ocupe de supervisar y auditar estas tareas .

En esos casos lo que hay que hacer es estar atento para evitar caer en cualquier tipo de engaño y tomar las precauciones básicas de seguridad que debería tomar cualquier usuario: no emplear la misma contraseña en todos los sitios, utilizar segundo factor de autenticación, nunca proporcionar información sensible (contraseña, número de tarjeta de crédito, claves de home banking, etc) por teléfono ni mail a nadie. Es fundamental recordar que los bancos no vana pedir nunca las claves por correo ni teléfono, evitar descargar adjuntos de usuarios desconocidos o ingresar a links que llegan por cualquier vía con supuestas ofertas o beneficios.