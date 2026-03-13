Armand Duplantis consiguió su nueva marca en salto de pértiga durante la reunión 'Mondo Classic', disputada en la ciudad sueca de Uppsala

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial

El atleta sueco Armand Duplantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con pértiga, tras imponerse este pasado jueves 12 de marzo en la reunión 'Mondo Classic', disputada en la ciudad sueca de Uppsala, con una marca de 6,31 metros.

Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Superar su propia marca

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

El deportista sueco que ha batido el récord mundial de salto con pértiga masculino 14 veces entre 2020 y septiembre de 2025, tiene como próximo objetivo realizar un salto de 6,40 para, de esta manera, superar de nuevo su propia marca.

El entrenamiento de un campeón

Para que el escandinavo logre superar cada altura que se propone saltar, este realiza trabajos previos de entrenamiento para conseguir sus mejores marcas.

El deportista entrena seis veces a la semana, combinando ejercicios de movimientos rápidos con levantamiento de pesas.

El atleta, que debe coger velocidad antes del salto, centra parte de su entrenamiento en esos metros previos antes de realizar el salto de pértiga, algo que le obliga a entrenar su rapidez y a desarrollar una fuerza más explosiva a la hora de realizar el sprint.

Su próximo salto competitivo aún no tiene una fecha confirmada públicamente en el calendario, aunque Duplantis suele competir regularmente en la competición anual de atletismo Wanda Diamond League, que comenzará el próximo 8 de mayo.