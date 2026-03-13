En el ataque a la base militar en Erbil, Irak, han resultado heridos otros seis soldados franceses

Un soldado francés muerto y al menos otros seis han resultado heridos en un ataque de Irán contra la base militar de Erbil, en Irak. El presidente galo, Emmanuel Macron, ha definido la agresión de "inaceptable" a una estructura donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015. Es la primera víctima europea en el conflicto provocado por Israel y EEUU contra Teherán en la que ya han muerto más de 1.300 iraníes.

El militar muerto en el ataque ha sido identificado como el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, informó Macron: "Murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

El gobernador de Erbil, Omed ⁠Koshnaw, ha confirmado el ataque en el que ha explicado que, además, hay al menos seis soldados franceses heridos.

Macron ha condenado "este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", ha declarado el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". Macron señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.

Un ataque con drones a una base militar dedicada a la lucha contra el terrorismo del Daesh

Unas horas antes, el Estado Mayor francés había informado a medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo.

La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos. En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán, que habían generado alguna escaramuza en los últimos días.