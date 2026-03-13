Patricia Martínez 13 MAR 2026 - 07:30h.

Goretti y Carolina continuaron con el negocio que regentaba su madre, abierto desde 1992

Con su mensaje en la fachada agradecen el cariño de toda la clientela fiel en estos años

A Coruña“Sin ti, Luna Lunera no sería una tienda: sería solo un local vacío". Así terminan las hermanas Goretti y Carolina Carrillo el curioso y sentido mensaje de agradecimiento que han colgado a las puertas de su tienda, de A Coruña. Estas dos hermanas recogieron el testigo de su madre hace unos años y la tienda de artículos de bebé e infantiles que regentan cumplirá 33 años este próximo diciembre. Después de todos estos años viendo crecer a miles de niños de la ciudad, han querido agradecer la fidelidad de sus clientes.

“Gracias por venir andando, en bus o esquivando obras. Por preferir tocar, oler y ver las cosas antes que añadirlas al carrito digital que no pesa nada", agradecen a quienes les eligen a pesar de la competencia con webs y grandes cadenas. "Luna Lunera es pequeño comercio del de verdad: en el que te atienden, envuelven con cariño y te sonríen, aunque sepamos que luego lo buscarás en Internet" añaden en su mensaje.. aludiendo a la competencia con la lidian cada día.

“A veces nos da rabia ver cómo vienen una y otra vez a ver un carrito, por ejemplo, preguntan dudas, y luego aparecen con el carrito comprado en otro lado”, explica Goretti. "Queríamos agradecer a las personas que realmente valoran el esfuerzo que estamos haciendo y siguen viniendo”, apunta Carolina. “A veces ven algo más barato en otro sitio, pero vienen aquí porque agradecen el trato que le damos, cómo les atendimos nosotras”, añade su hermana Goretti.

Las dos hermanas lo plasman con un toque de humor: "Hemos sobrevivido a varias crisis, a la moda del 'lo quiero hoy y lo quiero ya', y a clientes que dicen: 'solo miro', mientras huyen lentamente hacia la puerta".

Miles de niños han pasado por un negocio abierto desde 1992

Por su tienda han pasado miles de niños de A Coruña, recuerdan, “y por el caballito” que tienen en el interior del local desde que abrió el negocio en 1992. "Todo el mundo se lo quiere llevar, pero por este caballito han pasado todos los niños de A Coruña” , explica Goretti, que creció con su hermana mientras su madre trabajaba en la tienda. Ambas saben bien la felicidad que supone trabajar con niños, y su pasión por este oficio se percibe en cada una de sus palabras. Ellas se han hecho cargo del negocio y también se han tenido que adaptar a los cambios. Página web, redes sociales, posibilidades de personalización de artículos, todo lo necesario para mantenerse al día.

Y ahora, a punto de cumplir los 33 años con las puertas abiertas, lo resumen en una sentida “carta” a sus clientes, ubicada a las puertas de su tienda en la calle Real de A Coruña. Porque a pesar de todo, "Aquí seguimos", continúan. "Sin drones entregando paquetes, sin algoritmos vigilando tus movimientos, sin un CEO en yate tostándose al sol", afirman con cierta retranca.

Un sentido guiño a quienes les han acompañado en este viaje: "Si llegamos a los 34... será porque aún prefieres un lugar donde las historias no se descargan, se viven; y donde cada compra no es un número, sino un momento compartido", resumen estas hermanas que contagian la pasión por su trabajo, plasmando la esencia de un negocio cercano, familiar y local, de los que cada día quedan menos.