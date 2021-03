Google abandonará la publicidad basada en el historial de navegación

Google ya anunció hace tiempo que iba a eliminar y no volver a utilizar las famosas cookies de terceros y hoy ha dejado claro que no piensa dar marcha atrás en esta decisión. La compañía está decidido a eliminar estos marcadores de seguimiento publicitario individual de su navegador Chrome y, cuando lo haga, no desarrollará nuevos métodos para rastrear la actividad de individuos en la Red.