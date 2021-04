Bizum, la aplicación para realizar transferencias instantáneas creada hace ya cinco años por los grandes bancos, ha empezado a poner límites a su operativa. De momento ha anunciado que reduce a menos de la mitad la cantidad de transferencias que un particular puede recibir con la app: de las 150 al mes se pasa a un máximo de 60.



Este cambio, que entrará en vigor a partir del 15 de junio, reduce el máximo de transferencias posibles al mes por un particular de 150 a 60 y se aplicará a las operaciones con todos los bancos, aunque cada entidad bancaria podría poner un límite aun menor (nunca superior). Desde Bizum aseguran que esta nueva normativa se ha aplicado por motivos de seguridad.



Bizum supera ya los 15 millones de usuarios y sus operaciones han aumentado exponencialmente con la pandemia. La situación de confinamiento y posterior Estado de Alarma, con fuertes restricciones sanitarias, ha hecho que los españoles hayan abrazado esta aplicación como la manera más sencilla, rápida y eficaz de realizar pequeñas transferencias bancarias entre particulares.



El principal problema de esta reducción radical del número máximo de operaciones mensuales es que va en contra del espíritu con el que nacía la aplicación. Muchos usuarios se han acostumbrado a realizar pequeños pagos, sobre todo entre amigos y familiares, a la hora de repartir gastos en el ocio, las compras, etc. esta filosofía de realizar muchos pero pequeños pagos se ve afectada ahora con esta limitación.



El problema es que muchos comercios o autónomos estaban comenzando a utilizar el servicio de la aplicación para realizar sus cobros, una práctica que Bizum recuerda que es irregular. y es que Bizum recuerda que "el servicio que puede ofrecer un comercio o un autónomo es diferente al envío de dinero entre particulares, por lo que este debe contratarse directamente con el banco". Esta medida intenta reducir estas prácticas.



Esta nueva limitación mensual se une a las que ya imponía Bizum de manera general (cada Banco, además, puede establecer limitaciones propias): el importe permitido para cada operación tiene que estar entre los 0,5 euros y los 1.000 euros, no se pueden recibir al día más de 2.000 euros y, como mucho, se pueden incluir 30 destinatarios en cada transferencia.