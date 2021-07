Nueva caída de internet: cientos de webs dejan de funcionar por el fallo de Akamai, un proveedor en la nube

Las páginas web de compañías como el banco HSBC, British Airways, PlayStation, FedEx o Airbnb han registrado este jueves una interrupción global de su servicio. En concreto, las personas que han intentado acceder a estas páginas web se han encontrado con errores de DNS o Sistema de Nombres de Dominio, un sistema que asocia información con el nombre del dominio, por lo que no han podido acceder a los sitios web en cuestión.

Es la segunda vez en dos meses que se registra una interrupción generalizada de este tipo. En junio, un fallo del servidor Fastly provocó la caída de multitud de páginas web en todo el mundo, incluyendo medios de comunicación como 'The New York Times', 'The Guardian' o CNN.