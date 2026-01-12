Una mujer de 59 años fallece en el incendio de una vivienda en Valverde del Fresno, Cáceres

En este suceso ha intervenido la ayuda de la Guardia Civil, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y un Equipo Médico del Punto de Atención Continuada

Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de bomberos cercanas a la zona

Una mujer de 59 años ha fallecido en el incendio declarado en una vivienda del municipio cacereño de Valverde del Fresno, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112.

En el suceso ha intervenido la ayuda de la Guardia Civil, con una patrulla y Servicio Extremeño de Salud (SES), con un Equipo Médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde del Fresno.

Los bomberos no tardaron en intervenir

El suceso ha ocurrido en torno a las 19:15 horas en un inmueble ubicado en la calle Francisco Pizarro, donde han acudido dos dotaciones de bomberos del parque de Coria, una del de Plasencia y una unidad mando, todas ellas pertenecientes al Servicio Provincial de Extinción de Incendios de Cáceres.

Tal y como ha trasladado el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112, los Bomberos consiguieron extinguir el incendio y acceder a la vivienda, donde se encontró a la mujer ya fallecida como consecuencia del fuego originado.