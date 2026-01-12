La hija de Felipe VI y Letizia retoma este 12 de enero sus clases universitarias, y todavía hay muchas incógnitas por resolver sobre su pasado y futuro

Así es la vida de la infanta Sofía lejos de Zarzuela y de la universidad: sus planes secretos y su círculo de amigos

Este 12 de enero, la infanta Sofía retoma sus estudios universitarios en Lisboa, Portugal, como parte de su grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College. Se trata de una institución vinculada a la Universidad de Londres y con sedes también en París y Berlín, ciudades a las que la hija de los reyes Felipe y Letizia se trasladará en los próximos años.

A sus 18 años, la hermana de la princesa Leonor ya dejó atrás la etapa del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College en Gales, donde se graduó el 24 de mayo de 2025, y ha emprendido este camino universitario en medio de la curiosidad mediática que inevitablemente despierta su perfil personal.

Durante los próximos meses se enfrentará a tres periodos de evaluación, jornadas festivas y semanas en las que deberá dedicar su tiempo a estudiar los contenidos y realizar trabajos. Será el 19 de junio de este año cuando la infanta ponga fin a su estancia en el campus portugués antes de preparar su traslado a la capital francesa para el segundo curso.

Mientras tanto, todavía hay muchas incógnitas por resolver sobre su futuro inmediato e incluso sobre aspectos de su pasado aún desconocidos.

Misterios y curiosidades que la rodean desde su infancia

Desde pequeña, Sofía ha copado gran parte de la atención mediática, desde qué papel institucional protagonizará hasta pequeños detalles físicos que la han acompañado durante su crecimiento.

Uno de ellos es una marca en la pierna izquierda, un antojo que ha sido parte de su identidad incluso en retratos oficiales.

Otro detalle que durante años no ha pasado desapercibido es su uso ocasional de gafas de ver. A diferencia de otros royals, no hay declaraciones oficiales sobre si las necesita por una condición visual, por lo que sigue siendo una particularidad que los seguidores de la realeza han comentado en varias ocasiones. Sobre todo en 2011, cuando se dejó ver en Londres luciendo unas gafas redondas de ver en color azul.

Tampoco se pasó por alto la elección de sus padrinos. Al contrario que su hermana Leonor, cuyos padrinos tenían vínculos estrictamente protocolarios, los elegidos para el bautizo de Sofía en 2007 fueron su abuela materna, Paloma Rocasolano, y el príncipe Konstantin-Assen de Bulgaria, amigo cercano de su familia. Esta decisión fue analizada como un guiño más familiar que estrictamente institucional, y alimentó el aura de independencia que ha caracterizado algunas elecciones vitales de Sofía.

Los estilistas y expertos en Casa Real también destacan otro elemento clave de la infanta. Mientras que su hermana decidió agujerearse las orejas a los siete años para tener pendientes, Sofía sigue sin hacerlo y nunca se la ha visto lucir pendientes.

Un veto estilístico que se desconoce si es autoimpuesto o si se trata de una decisión de Zarzuela, ya que podría reforzar una imagen más discreta y sencilla, alejada de la ostentación típica de la realeza para dejar todo protagonismo a la heredera al trono.

De hecho, apenas hace apariciones oficiales con coleta. La última vez que lució el pelo recogido fue en los Juegos Olímpicos de París en 2024, y dos años antes en los Premios Princesa de Asturias.

Más allá de lo institucional

Sobre su personalidad, gustos y preferencias, los expertos sugieren que la benjamina de la familia real es una persona sensible, cariñosa y con sentido del humor.

Tal y como explicó Rosa Villacastín, periodista y experta en la Casa Real española, a la web de Informativos Telecinco el año pasado, Sofía es una persona "muy generosa, simpática, la más 'Borbona' y mucho más divertida que su hermana Leonor. Obsérvala cuando están las dos hermanas juntas. A mi ella me encanta", aseveró.

En cuanto a sus gustos musicales, es sabido que apuesta por cantantes actuales. En 2022, por ejemplo, acudió con la reina Letizia y Leonor a un concierto de Harry Styles en Madrid, y poco después viajó a Londres para ver a Taylor Swift en directo.

También es una gran fanática del fútbol, como su padre, incluso estuvo presente en la final de la Eurocopa masculina y el Mundial femenino cuando la Selección española se alzó con la victoria.

Sobre su relación con Leonor, ambas hermanas siempre han tenido un vínculo cercano, incluso cuando sus caminos se separaron tras el bachillerato. Y aunque la distancia física es temporal, ya que Leonor está enfocada en su formación militar y Sofía en sus estudios universitarios, algunos eventos familiares como recepciones institucionales han reunido nuevamente a las dos jóvenes miembros de la Casa Real.

Mientras Leonor ha ido asumiendo progresivamente más protagonismo institucional, Sofía se ha mantenido en un segundo plano, pero siempre presente, arropando a su hermana. Esa complicidad se ha hecho aún más visible en los últimos años, especialmente a medida que la princesa de Asturias ha comenzado a asumir sus primeros discursos y responsabilidades públicas.

¿Qué hará tras la universidad?

Aunque ahora está centrada en completar este grado internacional, la gran pregunta que muchos se hacen es qué camino tomará tras la universidad. Su carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales le abriría puertas a roles diplomáticos, institucionales o incluso en organizaciones internacionales.

Sin embargo, hay una norma clave que condiciona su futuro profesional, y es la que Felipe VI introdujo al ascender al trono: los miembros de la familia real deben dedicarse exclusivamente a actividades institucionales y tienen prohibido trabajar en el sector privado ni en empresas privadas mientras pertenezcan al núcleo duro de Zarzuela.

Por lo tanto, aunque Sofía pueda elegir su universidad, su residencia y su currículum, lo que no puede hacer es asumir un puesto de trabajo remunerado en una empresa privada mientras siga perteneciendo a la familia real, salvo que dicha norma cambie.