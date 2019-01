Un padre crea una app para congelar el móvil de su hijo si no le responde

Cansado de que su hijo no le respondiese los mensajes, un padre crea una aplicación que congela el móvil hasta que responda o le dé a cancelar. En cualquiera de los casos, el remitente del mensaje sabrá si ha leído o no el mensaje. La aplicación también permite activar una alarma en el teléfono por si este estuviese en modo silencioso.

Nick Herber es el nombre de este genio creador para muchos padres, pero quizá no tanto para sus hijos. La aplicación, llamada ReplyASAP , brinda a los padres el poder necesario para congelar los teléfonos de sus hijos cuando no responden a los mensajes de texto.

El destinatario no puede realizar otra actividad en su teléfono hasta que interactúe con el mensaje del remitente.

La app ha sido acusada de fomentar el acoso, no solo entre niños, sino entre posibles parejas. Para Herbert no hay problema si existe conformidad. "Mi app no se debe imponer, debe existir un acuerdo entre dos personas”. De hecho, según recoge medios británicos, la construyó con su propio hijo.