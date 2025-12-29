En el momento de la agresión no existía ninguna orden de protección en vigor y ambos habían reanudado la convivencia

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Ayamonte, en Huelva, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido el pasado 9 de diciembre tras apuñalar presuntamente a su pareja sentimental e intentar posteriormente quitarse la vida.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El hombre pasó finalmente a disposición judicial el 24 de diciembre, quince días después de su detención, debido a que permaneció durante dos semanas bajo custodia policial en el centro hospitalario donde fue ingresado para recuperarse de las graves heridas sufridas tras lanzarse al vacío desde un tejado.

Existían antecedentes por violencia de género en el seno de la pareja, en 2021, el mismo hombre ya había sido detenido por hechos similares contra la misma mujer

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre en el interior de una vivienda de la localidad costera de Ayamonte. La víctima, una mujer de 57 años, fue agredida con un arma blanca por quien era su pareja. Tras la agresión, los servicios sanitarios la asistieron de urgencia y la trasladaron a un hospital, donde se constató la gravedad de las heridas, aunque su vida no llegó a correr peligro.

Inmediatamente después del ataque, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto agresor, que fue hallado poco después tras intentar suicidarse arrojándose desde un tejado.

No obstante, en el momento de la agresión no existía ninguna orden de protección en vigor y ambos habían reanudado la convivencia, el caso permanece ahora bajo instrucción judicial mientras el acusado permanece en prisión provisional.