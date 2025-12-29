De villancicos a TikTok: la cara más humana de los políticos españoles para felicitar la Navidad

Una puesta en escena que demuestra que, en Navidad, la política también canta, baila y se deja ver

El tradicional plan que la reina Letizia siempre lleva a cabo en Navidades junto a su padre, Jesús Ortiz

Compartir







La Navidad ha sacado a relucir la cara más cercana y también la más desconocida de nuestros políticos, durante estos días, sus redes sociales se han convertido en un escaparate donde caben desde recorridos institucionales hasta bailes virales, conciertos improvisados y escenas familiares cuidadosamente escogidas.

Pedro Sánchez opta por abrir las puertas de La Moncloa, mostrándose como anfitrión en un tour navideño que busca cercanía, casi “en plan Isabel Preysler”, un estilo calculado con el que el presidente pone a prueba una imagen más doméstica y accesible, lejos del despacho y los atriles. La presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, sorprende con su versión más artística, nada de mensajes clásicos: la presidenta madrileña se deja ver cantando en un concierto, entonando el tradicional “Feliz Navidad” y “Próspero año y felicidad”, en una escena que parece más propia de una gala que de un saludo institucional.

Más confiada se muestra Pilar Alegría, que hace honor a su apellido compartiendo la última foto de su álbum familiar, la navidad la ha pillado en plena precampaña

Y para conectar con el voto joven, no duda en sumarse al último trend de TikTok, demostrando que la estrategia digital también se baila.

Si hablamos de regalos de última hora, el ministro Félix Bolaños tira de ironía, recomienda un libro muy concreto: "Una España mejor, de Mariano Rajoy". Eso sí, con aclaración incluida: “No confundir con M. Rajoy, que hay gente que cree que es el mismo”. El expresidente Rajoy también tiene protagonismo estas fiestas, esta vez entre fogones, se anima a cocinar y deja uno de sus consejos marca de la casa: para triunfar en la cocina dice es imprescindible contar con un buen pinche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alberto Núñez Feijóo no deja lugar a dudas sobre el menú navideño, en su mesa no faltará “el honroso animal de compañía que… o polvo, es decir, el pulpo”

En una de esas frases que ya forman parte del anecdotario político, también la vicepresidenta se suma al ambiente festivo paseando de compras por el barrio, despidiéndose con un espontáneo “un besamo, felices fiestas, chao”, mientras refuerza esa imagen cotidiana que tanto buscan estos días los cargos públicos.