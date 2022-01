Los grupos de Whatsapp suelen ser una herramienta ideal para recibir o mandar felicitaciones, chistes y memes o hablar de ciertos temas, pero para muchos usuarios un grupo de chat puede resultar todo un incordio si se inundan de temas que no les interesa. La buena noticia es que la popular app de mensajería de Facebook (ahora Meta) tiene un truco con el que podemos evitar que nos agreguen a un grupo no deseado en primer lugar.

En las últimas semanas ha habido cambios en lo que a la hora de 'ultima conexión ' se refiere. Para muchas personas esto había desaparecido repentinamente. No se trata de que esas personas te hayan bloqueado o que hayan cambiado su configuración, sino que Whatsapp cambia para siempre la visibilidad de la última hora en línea de los usuarios desconocidos , es decir, aquellos con los que nunca se ha intercambiado mensajes o no nos han incluido en su lista de contactos.

Según el soporte técnico, se trata de un cambio fruto de las nuevas políticas de Seguridad y Privacidad. “Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios estamos haciendo que sea más difícil para las personas que no conozcas y con las que no has chateado que pueda ver tu última conexión en Whatsapp. Esto no cambia nada entre ti y tus amigos, familia y compañeros de trabajo a los que conozcas o con los que te hayas mensajeado antes”, concreta el departamento de comunicación de Whatsapp.