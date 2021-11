Sin duda, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, y la app propiedad de Meta (la empresa anteriormente conocida como Facebook) no deja de mejorar añadiendo nuevas características y mejoras . Pero para muchos usuarios nunca es suficiente, y así se han popularizado desde hace tiempo las aplicaciones no oficiales que clonan y añaden supuestas mejoras a la app. La última, WhatsApp Delta .

También permite el envío de mensajes no programados, permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo, incluye una opción de 'no molestar' y una especie de 'contestador automático', muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, añade compatibilidad con muchos otros formatos de archivos , actival a confirmación de lectura (el famoso doble check) solo cuando se contesta a una mensaje y no deja eliminar ni mensajes, ni estados, ni contactos.

La principal precaución que debería echarnos para atrás a la hora de instalarnos esta aplicación es que, como se trata de una aplicación no oficial y que no ha pasado por los filtros de seguridad de la tienda de Google, conlleva un buen número de riesgos a nivel de seguridad. Y, como encima se trata de una aplicación de mensajería, de momento olvídate de los mensajes cifrados de extremo a extremo. Si quieres privacidad en tus mensajes y estar seguro de que nadie los intercepta, huye de este tipo de apps.

Y, por último, puede que intentar probar esta app no oficial te suponga otro problema: la suspensión de tu cuenta de WhatsApp oficial, para siempre, por parte de Meta. “Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso” advierte WhatsApp en su blog.