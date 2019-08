La ex estrella de Disney Bella Thorne anuncia su incursión en el mundo del porno

La carrera de Bella Thorne ha dado un giro inesperado. La actriz ha pasado de niña Disney a anunciar que se va a estrenar en el cine porno. En concreto, la intérprete ya ha dirigido su primera película de esta industria, titulada Her & Him que se estrenará el próximo 15 de septiembre en el Festival de Cine de Odenburg y estará disponible en Pornhub.

La intérprete ha explicado que su idea inicial estaba muy poco relacionada con la película. “Mi idea inicial era crear una película de horror sobre la Navidad, pero en vez de eso hice un bonito film etéreo”, ha relatado. Además, se ha defendido de las críticas que esta pueda suscitar. “Si creéis que el porno es incómodo, siento que te sientas incómodo, pero no hagas a la otra gente sentir incómodo por no estarlo”, ha sentenciado.

Con respecto al argumento, Her & Him narra una historia similar a la de Romeo y Julieta, según ha explicado el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado. Por su parte, la intérprete ha afirmado: “Her & Him explora la relación entre un hombre y una mujer y su lucha por encima de la dominación”.