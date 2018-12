La divertida carta de una niña al descubrir por WhatsApp que su padre tiene novia

"Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía "amor". Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cuelo. Si veo a una chica acá dentro les voy a decir mi discurso: "Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían cecretos pero ya veo que hay muchos cecretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?" y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte", dice la primera parte.