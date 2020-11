Un gallo de pelea mata a un policía durante un operativo anti-covid

El teniente Christian Bolok formaba parte de un operativo en la provincia central de Northern Samar (Filipinas) que buscaba evitar las aglomeraciones debido a la pandemia de covid-19. El grupo policial estaba interviniendo en un evento ilegal de peleas de gallos cuando la afilada hoja de uno de estos animales le golpeó en su muslo izquierdo, c ortándole la arteria femoral y provocándole la muerte .

El jefe de la policía provincial, coronel Arnel Apud, explicaba así el suceso: "Fue un desafortunado accidente y una mala suerte que no puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó por primera vez. Esta es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a la espuela de un gallo de pelea".