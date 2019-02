Informativos Telecinco

Conocía desde hacía tiempo los términos con los que un compañero de clase se refería a su hijo ('palomo', 'flor' o 'mariposa'). Sin saber qué hacer, si actuar o no; si advertir al centro escolar o callarse, decidió abordar el tema por sí misma. El mensaje de una madre a los padres del niño que acosa a su hijo se ha hecho viral por lo contundente de su actitud y la lección moral impartida.

Twitter se ha hecho eco de una de las mayores lecciones que quizá podrían intercambiarse entre dos progenitores. La madre de un niño que era insultado por un compañero de clase "aludiendo a su tendencia sexual" ha puesto fin a meses de continua presión al menor con un mensaje destinado a la madre del acosador.

Reconoce no ser "psicóloga" y no cree que la situación sea un caso de 'bullying'. Pese a ello, la mujer ha querido aclarar lo que quizá sean "cosas de niños" con una drástica sentencia: "Me veo en la obligación moral de comunicarle que, a partir de mañana, mi hijo tiene total y absoluta aprobación por mi parte para agredir físicamente a su hijo cada vez que este le ataque".

"Hace meses que mi hijo sufre en el colegio por parte del suyo. Yo no he querido meterme hasta ahora porque creo que son cosas de niños y no quiero ser sobreprotectora, pero he educado a mi hijo enseñándole que la violencia física no lleva a ningún lado, que hay que respetar a todas las personas independientemente de su físico, capacidad intelectual o tendencia sexual... y esto hace que mi hijo se vea indefenso ante los ataques del suyo".

"Mi hijo es un niño noble, educado y respetuoso. Esto parece que le ofende bastante al suyo e insiste en ridiculizarle llamándole cosas como (literalmente) 'palomo', 'flor' o 'mariposa'. A mi hijo no le duele el mote, aunque obviamente lleva implícito, de una forma despectiva, el aludir a su tendencia sexual... el problema es que lo ridiculiza delante de la niña que él, con 11 años, cree que será el amor de su vida. Le duele la intención, no el mote".

"No voy a entrar en dónde está la tara de su hijo, porque no soy psicóloga, supongo que serán cosas de niños, como ha habido toda la vida. No creo que esto sea 'bullying', es más, no soy partidaria de sobreprotegerlos... pero me veo en la obligación moral de comunicarle que, a partir de mañana, mi hijo tiene total y absoluta aprobación por mi parte para agredir físicamente a su hijo cada vez que este le ataque. Si la única manera de que su hijo entienda que el mío tiene que ser respetado y que si no usa la violencia verbal o física es por elección, no por miedo, o por ser un palomo, mariposa o flor (...) pues así tendrá que ser".

"Solo quería dejar constancia de que ante la actual situación y que no haya servido de nada hablar con el profesor, ya que su hijo no atiende a razones. Mi hijo tiene permiso, es más, su madre le anima a que demuestre que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto, aunque sea a base de hostias. Siento haber tenido que llegar hasta este punto. Un saludo".

